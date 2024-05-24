شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت صالح يتلقى العزاء فى شقيقه الأحد المقبل بمسجد الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النجم مدحت صالح عن استقباله العزاء في شقيقه أحمد صالح الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم، يوم الأحد المقبل بعد صلاة المغرب من مسجد ضباط الشرطة، وذلك من خلال حسابه بموقع "إنستجرام".

ونعت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل ببالغ الحزن والأسى، شقيق الفنان مدحت صالح، والذي رحل عن عالمنا، وتتقدم النقابة وأعضاء مجلس الإدارة بخالص التعازي لأسرة الفنان مدحت صالح، داعين المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وتوفي شقيق الفنان مدحت صالح، حيث كتب الفنان مدحت صالح عبر صفحته على "فيس بوك": "مع السلامة يا أحمد، مع السلامة يا ابني، مع السلامة يا حبيبي، إنا لله وإنا إليه راجعون أحمد صالح في ذمة الله".