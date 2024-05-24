شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شقيقة الفنانة لبنى عبد العزيز وتشييع جثمانها بعد صلاة الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحلت عن عالمنا لميس عبد العزيز شقيقة الفنانة الكبيرة لبنى عبد العزيز، ومن المقرر تشييع جثمانها بعد صلاة الجمعة من مسجد مصطفى محمود.

وأعلنت الفنانة نوران أبو طالب، خبر الوفاة، حيث كتبت عبر "إنستجرام": "توفيت اليوم إلى رحمة الله، السيدة لميس عبد العزيز، بنت عمة أمي وشقيقة الفنانة لبنى عبد العزيز، والصلاة على روحها بعد صلاة الجمعة بمسجد مصطفى محمود".