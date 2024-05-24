شكرا لقرائتكم خبر عن عزاء شقيقة الفنانة لبنى عبد العزيز الأحد من مسجد الحامدية الشاذلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستقبل الفنانة لبنى عبد العزيز وأسرتها العزاء في شقيقتها الراحلة لميس عبد العزيز، التي رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم، يوم الأحد المقبل من مسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين.

وأعلنت الفنانة نوران أبو طالب، خبر الوفاة، حيث كتبت عبر "انستجرام": "توفيت اليوم إلى رحمة الله، السيدة لميس عبد العزيز، بنت عمة أمي وشقيقة الفنانة لبنى عبد العزيز، والصلاة على روحها بعد صلاة الجمعة بمسجد مصطفى محمود".

