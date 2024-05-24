مَن سرق حياة التركية نسليهان أتاغول؟… تابعوا التفاصيل

تستعد الممثلة التركية نسليهان اتاغول لتصوير مسلسل درامي تنافس من خلاله بقوة في الموسم الجديد من المسلسلات التركية.

في التفاصيل، كشفت “اتاغول” أنها تلقّت في الفترة الأخيرة عدداً من العروض الدرامية والسينمائية، إختارت منها بالفعل مسلسلاً جديداً نال إعجابها ووافقت على المشاركة في بطولته، وبالتالي ستكون بالتأكيد ضمن الموسم الجديد من الأعمال الدرامية التركية.

في السياق نفسه، بدأت شركة “القمر” للإنتاج، التي تعتبر “نسليهان” إحدى بطلاتها، الإستعدادات الرسمية لبدء تصوير مسلسل بعنوان “حياة مسروقة”، هذا المسلسل من ضمن الأعمال التي عُرضت على “نسليهان”، لكن من غير المعروف هل ستوافق عليه أم سيذهب الى ممثلة اخرى.

تدور قصة مسلسل “حياة مسروقة” حول فتاة يتيمة تعاني من ظلم زوجة والدها.

تابعوا قناة bisara7a.com على الواتساب لتصلكم اخبار النجوم والمشاهير العرب والعالميين. اضغط هنا

نذكر ان أخر أعمال نسليهان أتاغول الفيلم التركي “على مشارف الليل” الذي شاركها بطولته زوجها الممثل قادير دوغلو، إضافة الى العديد من الأعمال الناجحة الأخرى منها المسلسل الشهير “إبنة السفير” و”حب اعمى” وغيرها.