جنازة شقيق مدحت صالح بمسجد الحصري.. اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - تقام جنازة أحمد صالح، شقيق المطرب مدحت صالح، اليوم، عقب صلاة الجمعة من مسجد الحصري بالسادس من أكتوبر.

أعلن الفنان مدحت صالح، وفاة شقيقه عبر حسابه بموقع “فيسبوك”، وكتب: "مع السلامة يا أحمد، مع السلامة يابني، مع السلامة يا حبيبي، إنا لله وإنا إليه راجعون أحمد صالح في ذمة الله".

نقابة الموسيقيين تنعى شقيق مدحت صالح

ونعت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل ببالغ الحزن والأسى، شقيق الفنان مدحت صالح، والذي رحل عن عالمنا أمس، الخميس، حسب ما أعلن عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتتقدم النقابة وأعضاء مجلس الإدارة بخالص التعازي لأسرة الفنان مدحت صالح، داعين المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

معلومات عن المطرب مدحت صالح

بدأ مشواره الفني وهو في سن الطفولة عندما استمع إلى صوته د. يوسف شوقي وهو يغني في احتفالات المدرسة فقدمه لأبلة فضيلة ليغني في برامج اﻹذاعة، وعندما أنهى دراسته الجامعية في جامعة الأزهر قسم التاريخ، تفرغ للغناء وسجل أول أغانيه (أكيد)، لتتوالى أغانيه والتي من أبرزها (كوكب تاني، الله يا سيدي).

كما شارك في العديد من الأعمال منذ أواخر الثمانينيات، منها: "الفوازير" عامي 1988 و1989، من أبرز أعماله أيضاً: "حزمني يا، موجة حارة، أبو العلا 90، أبو العروسة".