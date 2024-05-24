فن ومشاهير

نجوم مسلسل "حق عرب" ضيوف برنامج "واحد من الناس".. الليلة

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ياسر رشاد - القاهرة - يحل نجوم مسلسل "حق عرب" ضيوفا على الإعلامي عمرو الليثي، في حلقة خاصة واستثنائية بمناسبة إعادة عرض مسلسل "حق عرب" علي شاشة قناة الحياة، وتذاع الحلقة في العاشرة مساء اليوم الجمعة. 

الحلقة تضم نجوم العمل دينا فؤاد، فاء عامر، سلوى عثمان، عايدة فهمي، أحمد صيام، وفاء مكي، إبراهيم السمان، منير مكرم، نهى عادل. 

وفي ختام الحلقة حرص الإعلامي عمرو الليثي على إقامة احتفالية خاصة بنجوم العمل وأيضا عيد ميلاد الفنانة الكبيرة وفاء عامر وسط فرحة ونجوم العمل. 

يذاع برنامج "واحد من الناس" اليوم الجمعة، في العاشرة مساء عبر شاشة "الحياة". 

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قصة مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب دراما اجتماعية شعبية ممتزجة بالتشويق والأكشن والمغامرات، في منطقة الدرب الأحمر، وتم تصوير المسلسل في عدة أماكن شعبية من بينها شارع المعز، إذ التف الجمهور حول أحمد العوضي حبًا له.

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أبطال مسلسل حق عرب

ويشارك في بطولة المسلسل إلي جانب أحمد العوضي، كل من رياض الخولي، وفاء عامر، وفاء مكي، سلوي عثمان، وليد فواز، تامر شلتوت، كارولين عزمي، دنيا المصري، وعدد كبير من الفنانين من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.

 

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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