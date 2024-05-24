فيديو.. مذيع ثمانية يكشف سبب ظهور ضيوفه دون غترة أو شماغ

في لقاء مثير للاهتمام، كشف عبدالرحمن أبو مالح، الرئيس التنفيذي لشركة ثمانية للنشر والتوزيع والرائد في مجال البودكاست، عن السبب وراء ظهور ضيوف برنامج “ثمانية” بدون ارتداء الغترة أو الشماغ.

أوضح أبو مالح أنه يُطلب من الضيوف عدم ارتداء الغترة أو الشماغ، لأن هذه الوضعية تُعتبر أكثر رسمية، وأنه يشعر بأن الضيف سيكون أكثر ارتياحًا وأقل تكلفًا إذا ظهر بدون شماغ.

وتابع قائلًا: “الفكرة هي كيف نستطيع صناعة حوار بسيط وإنساني يساعد على وصول الكثير من الأشياء إلى الناس بشكل أفضل”. وهذا ما يعكس رؤية أبو مالح في إيجاد طرق مبتكرة لتقديم المحتوى بطريقة أكثر قربًا وتفاعلية مع الجمهور.