الخميس.. نادي سينما أوبرا دمنهور يعرض "رحلة 404"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تعرض دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد ضمن فعاليات نادي سينما أوبرا دمنهور، وبالتعاون مع المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر فيلم "رحلة 404"، مساء يوم الخميس 30 مايو.

ويعقب عرض الفيلم ندوة للمناقشة تستضيف الدكتور محمد أبو علي أستاذ النقد والبلاغة بكلية الآداب بجامعة دمنهور، ويديرها الفنان والناقد السينمائي أحمد النبوي مدير مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير، وذلك في الثامنة مساء الخميس على مسرح أوبرا دمنهور.

الفيلم من إخراج هاني خليفة وتأليف محمد رجاء وبطولة منى زكي- محمد فراج - محمد ممدوح - شيرين رضا. وتدور أحداثه حول شخصية غادة التي تتورط قبل أيام من رحلة سفرها إلى مكة لأداء فريضة الحج في مشكلة طارئة، فتلجأ لأشخاص من ماض ملوث كانت قد قطعت علاقتها بهم، من أجل جمع مبلغ مالي كبير، وتتوالى الأحداث .