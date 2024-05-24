10 صور لـ ياسمين صبري من أحدث ظهور في مهرجان كان السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

شاركت الممثلة ياسمين صبري جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع انستجرام، صورًا جديدة من أحدث ظهور لها، على هامش حضورها فعاليات مهرجان كان السينمائي في دورته الـ77.

ولاقت الصور إعجاب متابعيها، وكتبوا في تعليقاتهم: "كليوباترا"، "قمر"، "عسل يا فنانة"، "ملكة"، "أميرة"، "مساء الياسمين على أحلى ياسمين".

ياسمين صبري شاركت في السباق الرمضاني لعام 2024 بمسلسل رحيل، أشرف على الكتابة محمد عبدالمعطي، تأليف نادر سيف الدين، حسام حلمي، باسم حسين، إخراج محمد عبدالسلام، بطولة أحمد صلاح حسني، ومحمد كيلاني ومجموعة كبيرة من الفنانين.