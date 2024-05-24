"ملابس بيضاء وغياب النجوم".. 21 صورة من جنازة شقيق مدحت صالح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تصوير - هاني رجب:

شيعت منذ قليل، جنازة أحمد صالح شقيق الفنان مدحت صالح من مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر.

وغاب نجوم الفن عن المشاركة بتشييع جثمان الراحل لمثواه الأخير، وظهر مدى تأثر مدحت صالح برحيل شقيقه بالجنازة.

وكان مدحت صالح أعلن في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، وفاة شقيقه "أحمد".

ونعى "مدحت" شقيقه عبر حسابه على "إنستجرام"، قائلا: "مع السلامة يا أحمد، مع السلامة يا ابني، مع السلامة يا حبيبي، إنا لله وإنا إليه راجعون.. أحمد صالح في ذمة الله".

جدير بالذكر أن مدحت صالح بدأ مشواره الفني في سن الطفولة عندما إستمع إلى صوته د. يوسف شوقي وهو يغني في احتفالات المدرسة فقدمه لأبلة فضيلة ليغني في برامج اﻹذاعة، وعندما أنهى دراسته الجامعية في جامعة الأزهر قسم التاريخ، تفرغ للغناء وسجل أول أغانيه (أكيد)، لتتوالى أغانيه والتي من أبرزها "كوكب تاني، الله يا سيدي".

وشارك "مدحت" في العديد من الأعمال منذ أواخر الثمانينات منها "الفوازير" عامي 1988 و1989، ومن أبرز أعماله أيضا "حزمني يا، موجة حارة، أبو العلا 90".