الإعلان التشويقي الثاني لـ"اللعب مع العيال" يقترب من مليوني مشاهدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

اقترب الإعلان التشويقي الثاني لفيلم "اللعب مع العيال" من تحقيق 2 مليون مشاهدة، على موقع الصور والفيديوهات انستجرام، وموقع "فيسبوك"، في 48 ساعة تقريبا.

كانت شركة اتحاد الفنانين للسينما والفيديو طرحت الإعلان التشويقي الثاني لفيلم "اللعب مع العيال"، والذي من المقرر عرضه في موسم عيد الأضحى السينمائي بعد أيام قليلة.

وضم الإعلان عدة لقطات من الفيلم بينها تواجد محمد إمام في منطقة ساحلية وسط مجموعة من الجميلات، إلى جانب لقطات تجمعه بالفنانة دينا محسن ظهرا خلالها في حفل زفاف يرقصان قبل أن تسقط عليه، ويطلب من الحضور إنقاذه.

"اللعب مع العيال" يجمع للمرة الأولى الفنان محمد إمام مع المخرج الكبير شريف عرفة.

الفيلم يشارك في بطولته مع محمد إمام كل من: أسماء جلال وباسم سمرة وحجاج عبدالعظيم ودينا محسن (ويزو) ومصطفى غريب وغيرهم، من تأليف وإخراج شريف عرفة.