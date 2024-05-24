هشام ماجد ينشر صورة من "إكس مراتي" تجمعه بـ"تايسون" وأمينة خليل ومعتز التوني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شارك الفنان هشام ماجد جمهوره ومتابعي حسابه الرسمي على موقع انستجرام، أول صورة من كواليس فيلمه الجديد "إكس مراتي" والذي أوشك على الانتهاء من تصويره.

وجمعته الصورة بمخرج العمل معتز التوني، مع الفنانة أمينة خليل والفنان محمد ممدوح (تايسون)، وعلق "إكس مراتي.. قريبا إن شاء الله".

فيلم "إكس مراتي" تأليف كريم سامي (كيمز) وأحمد عبدالوهاب، إخراج معتز التوني، وتدور أحداثه في إطار من الكوميديا.

هشام ماجد شارك في السباق الرمضاني لعام 2024 بمسلسل أشغال شقة، وحقق نجاحا كبيرا عند عرضه على قناة MBC مصر، وشاركه البطولة: أسماء جلال، شيرين، سلوى محمد علي، مصطفى غريب، وعدد كبير من ضيوف الشرف، كما يُعرض له حاليا فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" بطولة هنا الزاهد والطفل جان رامز.