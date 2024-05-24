شكرا لقرائتكم خبر عن يعنى الدنيا هتحلو.. محمد رمضان يستعد لحفل نهائي أفريقيا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الفنان محمد رمضان فيديو له أثناء وجوده في استاد القاهرة، للإشراف على التحضيرات النهائية لحفله الغنائي الذي يحييه غدا ضمن نهائى دوري أبطال أفريقيا المقرر إقامته بين ناديى الأهلي والترجى، وذلك على أنغام أغنيته "يعني الدنيا هتحلو"، معلقا على الفيديو: "أفريقيا هل أنتم مستعدون".

يذكر أن محمد رمضان شارك في حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الافريقية 2024 التى أقيمت خلال شهر يناير الماضى على ملعب الحسن واتارا بـ كوت ديفوار.

وقال رمضان عبر حسابه الرسمى على فيس بوك: "الحمد لله رب العالمين أفتخر بأننى العربى الوحيد فى الأغنية الرسمية لكأس أمم أفريقيا.. وأهدى هذا النجاح لجمهورى المصرى أولاً صاحب الفضل الأول عليا بعد ربنا ثم جمهورى العربى الغالى.. ثقة فى الله نجاح مستمر".

وحدد الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف"، موعدا مبدئيا لمباراة السوبر الأفريقي التي ستجمع الزمالك بطل الكونفيدرالية مع الفائز من الأهلي والترجي التونسي في دوري ابطال افريقيا، خلال الفترة من 25 إلى 30 يونيو المقبل.

