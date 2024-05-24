شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم .."تقاطع الكلمات" و"مرة واحد طار" بالسامر ضمن مهرجان نوادي المسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد مسرح السامر بالعجوزة، مساء اليوم الجمعة، عرضين مسرحيين لفرقة دمنهور المسرحية، ضمن فعاليات المهرجان الختامي لنوادي المسرح في دورته الحادية والثلاثين "دورة الكاتب المسرحي الراحل د. علاء عبد العزيز"، والمقام برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، حتى 31 مايو الحالي.

العرض المسرحي الأول بعنوان "تقاطع الكلمات" ويعرض في السادسة مساءً، من تأليف وإخراج عبد الرحمن الزغبي. ويناقش العرض فكرة ضرورة التأكد من المعلومات، والتعامل مع المصادر الموثوقة، من خلال قصة شخصين يلعبان لعبة الكلمات المتقاطعة، ويحاول أحدهما تذكير الآخر بماضيه وتتوالى الأحداث.



أما العرض المسرحي الثاني يحمل عنوان "مرة واحد طار"، عن رواية "أحدهم طار فوق عش الوقواق" للروائي الأمريكي كين كيسي، إعداد وأشعار عماد عامر، وإخراج محمد أبو شعرة، ويعرض في الثامنة مساءً.



وتدور أحداثه داخل مصحة للأمراض العقلية، بها مجموعة من المرضى تجمعهم ظروف بائسة، ويخضعون لتسلط الإدارة مما يدفعهم للاستسلام، إلى أن ينضم إليهم مريض جديد يقلب حياتهم رأسا على عقب.

وينظم المهرجان الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، ويشارك به هذا الموسم 24 عرضا مسرحيا تقدم مجانا للجمهور، بمسرحي السامر وقصر ثقافة روض الفرج، ويصدر عنه نشرة يومية بالإضافة لندوات نقدية تعقب العروض يشارك بها نخبة من النقاد والمسرحيين.

وتزامنًا مع فعاليات المهرجان، تقام أولى مراحل ورش اعتماد المخرجين الجدد الذين تم تصعيدهم للمهرجان هذا الموسم ليتلقوا تدريبًا مكثفا لمدة اثني عشر يوما في مجال "الإخراج المسرحي، السينوغرافيا، الدراما، التثقيف المسرحي والتذوق الفني".