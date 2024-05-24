شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على العروض المؤهلة للدورة الثامنة من مهرجان المسرح العماني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل للدورة الثامنة من مهرجان المسرح العُماني والذي من المفترض إقامته خلال الفترة من 22 سبتمبر وحتى 1 أكتوبر، على مسرح مدينة العرفان بمسقط ، 15 عرضاً مسرحيا اختارتهم لجنة القراءة وفرز النصوص للمهرجان.

والعروض المتأهلة هي: عرض "خاتم سليمان" للمؤلف سمير العريمي لفرقة المستقبل، وعرض "الزمر" للمؤلف عبدالله البطاشي لفرقة مسقط، وعرض "من بعثنا من مرقدنا" للمؤلف ياسر بن أسلم لفرقة الشرق، وعرض "شيخ الطبل" لفرقة الصحوة للمؤلفة شيخة الفجرية، وعرض "ظفارية" لفرقة تواصل للمؤلف بدر الحمداني.

وكذلك عرض "أجيج" لفرقة الراي للمؤلف الجلندى البلوشي، وعرض "القافر ولد الغريقة" لفرقة الدن للمؤلف محمد خلفان، وعرض "شجريون" لفرقة موشكا للمؤلف عبدالله تبوك، وعرض "ألوان" لفرقة الرستاق للمؤلف بدر الحمداني، وعرض "الوابور" لفرقة فناني مجان للمؤلف أحمد الخروصي، وعرض "أصحاب السبت" لفرقة السلطنة للمؤلف أسامة زايد، وعرض "الجدر" لفرقة لبان للمؤلف أحمد الزدجالي، وعرض "بأي ذنب قتلت" لفرقة الأمجاد للمؤلف أحمد الشبلي، وعرض "أضغاث أوهام" لفرقة نخل للمؤلف أسامة السليمي، وعرض "سكة إسماعيل" لفرقة صلالة للمؤلف هيثم الشنفري.

يذكر أنه سيقام ضمن فعاليات المهرجان حلقات تدريبية مختلفة وندوات فكرية وتطبيقية وتجارب الأداء يشارك فيها العديد من الفنانين والمختصين والمسرحيين في العالم العربي في الندوات الفكرية والتطبيقية ولجنة تحكيم المهرجان.