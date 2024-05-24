شكرا لقرائتكم خبر عن فريق كايروكى يستعد لحفل ضخم فى الأردن الجمعة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي أعضاء فرقة " كايروكي " في حفل فني ضخم بجمهورهم من الأردن والوطن العربي مساء الجمعة 31 مايو 2024، وذلك بتنظيم من جمعية أصدقاء مهرجانات الأردن وبالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية، لأول مرة في عمان.

المدير التنفيذي للجمعية سهى بواب، أكدت أن هذا الحفل يتماشى مع استراتيجية الجمعية للمسؤولية الاجتماعية لعام 2024، التي تهدف إلى تحقيق تأثير إيجابي في مجتمعنا عن طريق الثقافة والفن، وتعزيز المساهمة الشاملة، من خلال الإلتفات إلى الفئات الأقل حظاً، بما في ذلك دعم الأطفال الأيتام في الأردن وفلسطين وبشكل خاص في قطاع غزة، من خلال تخصيص نسبة من أرباح الفعاليات لدعمهم.

هذا وتفتتح الحفل الجماهيري الأول لكايروكي الذي يقام في نادي البشارات للجولف في عمان الفرقة الأردنية "اوكتاف" التي تعمل على إعادة إحياء الموروث الموسيقي والثقافي عن طريق دمج الأغاني الفولكلورية الشعبية بموسيقى وتوزيع عصري مع المحافظة على الكلام واللحن.

فرقة "كايروكي "التي بدأت مسيرتها عام 2003 تتألف من خمسة أعضاء، حققت شهرة واسعة بفضل بساطة كلماتها وتنوع توزيعها الموسيقي الغني والقريب من عقول الشباب، وتعد حالياً من أهم الباندات فى العالم العربية لما لها من جمهور كبير وشعبية كبيرة.