شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة زواج ياسمين رئيس بعد ظهورها بالفستان الأبيض.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الفنانة ياسمين رئيس العديد من الفيديوهات والصور لها مرتدية الفستان الأبيض، وبجانبها عدد من الفنانين، من خلال حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، وبعدها انتشرت العديد من الشائعات التي أفادت أن ياسمين رئيس تستعد لحفل زفافها.

ولكن حقيقة الأمر أن هذه الصور والفيديوهات ما هي إلا كواليس فيلمها الجديد "الفستان الأبيض"، والذي تدور أحداثه فى إطار من الدراما حول صديقتين من حى فقير توشك إحداهما على الزواج، لكن يُتلف فستان زفافها فى نفس يوم الحفل، فتخوض رحلة فى القاهرة مع صديقتها المقربة للبحث عن فستان آخر، ومن تأليف وإخراج جيلان عوف.

وفي سياق آخر تواصل ياسمين رئيس تصوير الجزء الثاني من مسلسل "جودر"، بطولة النجم ياسر جلال، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه العمل خلال رمضان الماضي، ويشارك في بطولة المسلسل نور اللبنانية، تارا عماد، وليد فواز، وفاء عامر.

وكانت آخر أعمال ياسمين رئيس في السينما فيلم أنا لحبيبي، والذي تدور أحداثه حول قصة حب رومانسية تعيشها ليلى (ياسمين رئيس) ولكن الكثير من الصعوبات تواجهها من أجل استمرار هذه العلاقة، وبجانب ياسمين رئيس يشارك في بطولة الفيلم النجوم كريم فهمي، محمد الشرنوبي، سوسن بدر، بيومي فؤاد، وهو من تأليف محمود زهران وإخراج هادي الباجوري.



ياسمين رئيس ودنيا سامي



ياسمين رئيس ودينا الشربيني من كواليس الفستان الأبيض