شكرا لقرائتكم خبر عن نادى سينما أوبرا دمنهور يعرض فيلم رحلة 404 لمنى زكي الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد ضمن فعاليات نادى سينما أوبرا دمنهور وبالتعاون مع المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر فيلم "رحلة 404" ويعقبه ندوة للمناقشة تستضيف الدكتور محمد أبو علي أستاذ النقد والبلاغة بكلية الآداب بجامعة دمنهور ويديرها الفنان والناقد السينمائي أحمد النبوي مدير مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير وذلك فى الثامنة مساء الخميس 30 مايو على مسرح اوبرا دمنهور، انطلاقا من حرص وزارة الثقافة على تقديم ألوان الابداع الفنى المختلفة.

وتدور أحداث فيلم "رحلة 404" قبل أيام من سفر "غادة" إلى مكة لأداء فريضة الحج، حيث تتورط في مشكلة طارئة، وتلجأ لأشخاص من ماضي ملوث كانت قد قطعت علاقتها بهم من أجل جمع مبلغ مبالي كبير، فهل تتمكن من جمع المال والسفر لأداء فريضة الحج؟، أم تتغير حياتها للأسوأ بعد لجوئها لأصدقاء الماضي.

فيلم رحلة 404 بطولة مني زكي بالاشتراك مع مجموعة كبيرة من النجوم وضيوف الشرف أبرزهم: محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي ومحمد علاء مع حسن العدل، سما إبراهيم، شادي ألفونس، رنا رئيس، جيهان الشماشرجي وعارفة عبدالرسول، وهو من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة.