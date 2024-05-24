شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى عضو لجنة تحكيم في مهرجان روتردام للفيلم العربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة بشرى بـ مهرجان روتردام للفيلم العربي كعضو لجنة تحكيم في دورته الرابعة والعشرين، في الفترة من 30 مايو إلى 2 يونيو، وتتميز هذه الدورة بتركيزها على عرض التنوع والغنى الذي تقدمه السينما العربية من خلال منصة تعبر عن الأحلام والرؤى الاجتماعية والإنسانية للمخرجين العرب سواء من الوطن العربي أو المهجر.

ويفتتح المهرجان فعالياته بعرض فيلم "هجان " ، إخراج أبو بكر شوقي، ويستعرض الصحراء العربية ويعكس التقاليد الثقافية للمنطقة، مع التركيز على رياضة سباق الجمال، وهي واحدة من الرياضات الأكثر شعبية في المنطقة.



وكرم المهرجان في دورته الماضية ليلى علوى وجمال سليمان، تقديرًا لما قدماه طوال مسيرتهما الفنية، وأحيا المهرجان كذلك ذكرى مرور 100 عام على وفاة الموسيقار المصري سيد درويش بحفل موسيقى خاص، وكذلك تكريم مارتن فوندس الملحن الأول في هولندا، وتمّ تقديم برنامج أسبوعي عنه لمدة شهرين على الراديو الهولندي، ومن المنتظر أن يتمّ الإعلان عن الأفلام المشاركة في دورة هذا العام والتكريمات خلال الأيام القليلة المقبلة.