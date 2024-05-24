هل شرب أحمد الفيشاوي الخمر ثم ذهب لحضور العرض الأول لـ«بنقدر ظروفك»؟

كتب امير فتحي في الجمعة 24 مايو 2024 06:48 مساءً - تصدر اسم الفنان أحمد الفيشاوي، تريند محرك البحث «جوجل»، ومواقع السوشيال ميديا خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما ظهر في العرض الخاص لفيلمه «بنقدر ظروفك» الذي انطلق في السينمات منذ يومين فقط، حيث ظهر الفنان بشكل غير لائق جعله في مرمى الانتقادات من قبل الجمهور.

ماذا فعل أحمد الفيشاوي؟

وظهر الفيشاوي خلال العرض الخاص لفيلمه «بنقدر ظروفك»، فاقدًا للتوازن وغير قادر على الحديث بشكل متزن، وأتى بتصرفات غريبة، ورأى البعض انه مظهر لا يليق به كفنان، خاصةً أنه في في حدث مهم وأمام كاميرات الصحافة والجمهور.

ولم يصدر أي تعليق من “الفيشاوي”، على ما حدث منه ولم يوضح السبب، سواء عبر حساباته الرسمية أو برامج التوك شو.

تسبب في كسر كاميرا مصور صحفي

ومن هذه التصرفات، هو الحديث بصوت مرتفع مع الجمهور، والدخول معهم في مشاكل أثناء التصوير، كما أنه تسبب في كسر إحدى الكاميرات الموجودة لأحد المصورين الصحفيين.

المخرج أيمن مكرم يعلق على تصرفات الفيشاوي

وكشف «مكرم»، الفيديو المنتشر عبر السوشيال ميديا خلال تواجد أحمد الفيشاوي بالعرض الخاص لفيلم «بنقدر ظروفك» وهو في حالة غير طبيعية، موضحًا أن تصوير تلك الحالات به اختراق للخصوصية للفنان ولا ينبغي نشر ذلك، من قبل بعض الصحفيين والجمهور، ولم يحدث أي اشتباكات من قبل أحمد الفيشاوي مع المصورين، وأحيانا يتصرف بشكل غير مقصود.

وأردف المخرج أيمن مكرم، أن الجمهور كان سعيدا للغاية خلال العرض الخاص للفيلم، وهو أمر يهمني وشاهدت كثيرين معجبين بالأحداث والبعض قال لي إن العمل جيد وصناع العمل اجتهدوا لكي يخرج الفيلم للنور بشكل أفضل.

فيلم “بنقدر ظروفك”

وحقق “فيلم بنقدر ظروفك” إيرادات ضعيفة أول أيام عرضه، وهو العمل الذي يلعب بطولته الفنان أحمد الفيشاوي، وينافس في الموسم السينمائي الجاري.

فيلم “بنقدر ظروفك” يخوض بطولته النجوم أحمد الفيشاوي ونسرين طافش ومي سليم ومحمد محمود وعارفة عبدالرسول ومحمود حافظ وطاهر أبوليلة ويوسف وائل نور ويوسف الأسدي وإبرام سمير، ومشرف عام على الإنتاج محمد علاء، ومدير مشروع سالم زعزع، ولاين بروديوسر إسراء علي، ومنتج فني محمود سامي، ومدير إدارة الإنتاج نادر المصري، ومن تأليف سمير النيل، وإخراج أيمن مكرم.

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