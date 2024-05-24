ياسمين رئيس تظهر بفستان أبيض وتاج وطرحة.. وصديقاتها: العروسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شاركت عدد من صديقات الفنانة ياسمين رئيس الجمهور عبر خاصية القصص القصيرة بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، صورًا من حفل خاص جمعهم.

ظهرت ياسمين في الصورة مرتدية فستان أبيض ووشاح كُتب عليه "العروسة" وطرحة وتاج، وجاءت تعليقات صديقاتها ممن نشروا الصور: فريق العروسة، العروسة- مع وضع رمز قلب.

ونشرت صورًا وفيديوهات من الحفل الفنانة دنيا سامي، وجمعتها بكل من: ياسمين رئيس، الفنانة صبا مبارك، الفنانة نجلاء بدر، الفنانة ميرهان حسين، كما ظهرت في الصور الفنانة دينا الشربيني.

ياسمين رئيس شاركت في السباق الرمضاني لعام 2024 بمسلسل "جودر – ألف ليلة وليلة" والذي عُرض في النصف الثاني من الشهر الكريم، وقدمت خلاله شخصية شهرزاد، العمل من بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، وفاء عامر، أحمد بدير، تارا عماد، جيهان الشماشرجي، وليد فواز، ياسر الطوبجي، طارق النهري، ومجموعة كبيرة من الفنانين، تأليف أنور عبدالمغيث، إخراج إسلام خيري.