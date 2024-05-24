مهرجان كان.. "رفعت عيني للسما" يفوز بجائزة العين الذهبية لأفضل فيلم تسجيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حصل فيلم (رفعت عيني للسما) من إخراج ندى رياض وأيمن الأمير وإنتاج شركة فلوكة فيلمز علي جائزة العين الذهبية لأفضل فيلم تسجيلي بمهرجان كان السينمائي الدولي بدورته ٧٧.

يذكر أن الفيلم ترشح للجائزة مع ٢٢ فيلم تسجيلي عرضت في كافة أقسام وبرامج مهرجان كان، من بينها أعمال لمخرجين كبار.

وقوبل الفيلم باستقبال حافل في عرضه العالمي الأول بمسابقة أسبوع النقاد بمهرجان كان، بحضور المخرجين وفريق العمل وبطلات الفيلم من فريق بانوراما برشا، كما حصل على

إشادات نقدية محلية وعربية وعالمية، وكتبت عن الفيلم الصحف العالمية، منها: اللوموند فارايتي وسكرين دايلي.

الفيلم من إخراج ندى رياض وأيمن الأمير وبطولة فريق مسرح بانوراما برشا، ماجدة مسعود وهايدي سامح ومونيكا يوسف ومارينا سمير ومريم نصار وليديا هارون ويوستينا سمير مؤسسة الفريق وإنتاج شركة فلوكة فيلمز.

وتدور أحداث الفيلم حول مجموعة من الفتيات اللاتي يقررن تأسيس فرقة مسرحية وعرض مسرحياتهن المستوحاة من الفلكلور الشعبي الصعيدي، بشوارع قريتهن الصغيرة لتسليط الضوء علي القضايا التي تؤرقهن كالزواج المبكر والعنف الأسري وتعليم الفتيات، بينما يمتلكن أحلاما تفوق حد السماء.

يُذكر أنه سبق للمخرجين ندى رياض وأيمن الأمير عرض فيلمهما الروائي القصير (فخ) بمهرجان كان في عام 2019، وحصل فيلمهما على تنويه خاص من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نفس العام. كما عرض فيلمهما التسجيلي (نهايات سعيدة) عام 2016 بمهرجان أمستردام الدولي للأفلام التسجيلية، أحد أكبر وأهم مهرجانات الأفلام التسجيلية على مستوى العالم.

(رفعت عيني للسما) من إنتاج شركة فلوكة فيلمز، المنتج المنفذ محمد خالد، مديرو التصوير دينا الزنيني وأحمد إسماعيل وأيمن الأمير، تسجيل الصوت مصطفى شعبان وسامح نبيل وأسامة جبيل وشدوى علي، موسيقى تصويرية أحمد الصاوي، مونتاج فيرونيك لاجوارد وأحمد مجدي مرسي وأيمن الأمير وندي رياض. وعلاقات عامة للفيلم في مصر والشرق الأوسط شركة كاروتس مروة الصاوي.