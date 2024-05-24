بعد ظهورها بفستان زفاف.. 11 معلومة عن الفنانة ياسمين رئيس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أثارت الفنانة ياسمين رئيس حالة من الجدل خلال الساعات الماضية بشأن زواجها مجددا من عدمه بعد انفصالها عن المخرج هادي الباجوري، وذلك رغم انتشار صورا لها بفستان الزفاف عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام وبجوارها الفنانون دينا الشربيني وصبا مبارك ودنيا سامي وميرهان حسين.

وأسند البعض بأن صور ارتدائها فستان الزفاف من فيلمها السينمائي الجديد "الفستان الأبيض"، بينما أكد البعض الآخر أنها ارتبطت بالفعل بأحد رجال الأعمال، ولم يتسنى لنا التأكد من صحة زواجها أم لا حتى الآن.

ونستعرض لكم معلومات عن ياسمين رئيس في السطور التالية:

- من مواليد 15 سبتمبر 1985.

- تخوض بطولة فيلم سينمائي جديد بعنوان "الفستان الأبيض" وتنتظر طرحه بالسينمات.

- اتخذت قرار دخول عالم التمثيل منذ أن كان عمرها 14 عامًا.

- عملت كموديل.

- يعد مسلسل "عرض خاص" الذي عرض عام 2010 أولى خطواتها الفنية.

- من أبرز أعمالها السينمائية فيلم "إكس لارج" و"واحد صحيح" و "المصلحة" و"فتاة المصنع" و "صُنع في مصر" و "من ضهر راجل" و "هيبتا: المحاضرة اﻷخيرة".

- من أبرز أعمالها التليفزيونية مسلسلات "طرف ثالث" و"كامل العدد +1" و"جودر" و"نصي التاني".

- شاركت في موسم دراما رمضان 2024 ببطولة مسلسل"جودر: ألف ليلة وليلة".

- انفصلت عن زوجها المخرج هادي الباجوري في فبراير 2022، وأعلنت طلاقها رسميا عبر حسابها على "تويتر"، حيث كتبت: "وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ".. ‏صدق الله العظيم، ‏الحمد لله على كل شىء، عشرة طويلة ولكنها لم تدم".

- قالت ياسمين ببرنامج "ع المسرح"عن والدتها: "أمي كانت شديدة معي ومكناش فاهمين بعض أوي، وكانت العلاقة ندية، وبعد وفاتها أصبحت فجأة أنا الأم لكل أخواتي.. أمي كانت لي كل شيء ووفاتها شيء في غاية الصعوبة ولم أنساها أبدا".

- بخصوص جنسيتها الفلسطينية، أوضحت ياسمين رئيس: "جنسيتي فلسطينية من يافا، وفكرت في زيارة فلسطين ولكن ليس من حقي زيارتها، وهذا لأن أهلي خرجوا من فلسطين 1948، ولأننا لاجئين من أوائل الذين خرجوا من فلسطين، فحاولت دخول فلسطين لكنني لم أنجح".