"كان السينمائي" يحتفي بالمنتج العالمي جورج لوكاس قبل تكريمه في حفل الختام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

احتفت إدارة مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ 77 هذا العام، بالمخرج والمنتج وكاتب السيناريو الأمريكي العالمي جورج لوكاس المقرر منحه "السعفة الذهبية" الشرفية بحفل ختام المهرجان غدًا السبت.

ونشرت الصفحة الرسمية لمهرجان كان على "انستجرام" صور من استعدادات استقبال "لوكاس" الذي اشتهر بإنتاج وإخراج سلسلة الخيال العلمي الأشهر في تاريخ السينما العالمية "Star Wars"، حيث قامت إدارة المهرجان بدمج عدد من شخصيات السلسلة داخل عدد من المسارح بمحيط الفعاليات وعلقت: "عندما يحضر جورج لوكاس إلى الكروازيت".

وأعلن مهرجان كان السينمائي الدولي تكريم المنتج والمخرج جورج لوكاس احتفاءًا بمسيرته السينمائية الاستثنائية التي امتدت لأكثر من 40 عامًا قدم خلالها العديد من المشاريع السينمائية الملهمة لصناع السينما حول العالم.

وقامت إدارة المهرجان بتكريم النجمة العالمية ميريل ستريب بـ "السعفة الذهبية" خلال حفل الافتتاح، إلى جانب تكريم استوديو جيبلي الياباني وذلك لأول مرة في تاريخ مهرجان كان كون الجائزة دائمًا ما تذهب إلى أشخاص وليس استوديوهات.

وضمت لجنة تحكيم المسابقة الرسمية لمهرجان كان هذا العام نخبة من ألمع النجوم وصناع السينما تترأسها المخرجة الأمريكية جريتا جيروج، المخرجة اللبنانية نادين لبكي، الممثلة الأمريكية ليلي جلادستون، كاتبة السيناريو التركية إبرو جيلان، الممثلة الفرنسية إيفا جرين، المخرج والكاتب الفرنسي ج.أ. بايونا، الممثل الإيطالي بيير فرانسيسكو، الممثل والمنتج الفرنسي عمر سي، المخرج الياباني هيروكازو كوريدا.

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