نجوم دعموا غزة والسينما السعودية حاضرة.. ملخص فعاليات كان السينمائي 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

شهدت فعاليات مهرجان كان السينمائي هذا العام دورة استثنائية، إذ تم عرض عدد من الأعمال السينمائية الهامة بحضور أبطالها وصناعها من مختلف أنحاء العالم وسط تغطية إعلامية عالمية.

وكان من أبرز الفعاليات هذا العام تكريم النجمة العالمية ميريل ستريب بـ "السعفة الذهبية" الشرفية وذلك بحفل افتتاح المهرجان، إلى جانب استوديو "جيبلي" الياباني تكريمًا لمسيرة سينمائية امتدت لسنوات كانت سببًا في إلهام العديد من صناع السينما حول العالم.

كما كان للسينما العربية تواجدًا قويًا هذا العام بـ 8 أفلام دفعة واحدة أبرزها مشاركة السعودية بفيلم "نورة" لأول مرة في تاريخ المهرجان وتم عرضه ضمن مسابقة "نظرة ما"، إلى جانب الفيلم المغربي "الكل يحب تودا" ضمن مسابقة "العرض الأول"، الفيلم الصومالي "القرية المجاورة للجنة"، ومن فلسطين فيلم "إلى أرض مجهولة".

وإليكم أبرز كواليس الدورة الـ 77 لمهرجان كان السينمائي هذا العام:

عودة المخضرم فرانسيس فورد كوبولا بفيلم "Megalopolis"

شهدت فعاليات مهرجان كان السينمائي عودة المخرج المخضرم فرانسيس فورد كوبولا بعد غياب سنوات عن المحافل السينمائية بفيلم الخيال العلمي "Megalopolis" الذي عرض لأول مرة ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان وسط احتفاء كبير من الحضور بالمخرج العالمي بحضور عدد من فريق عمل الفيلم، منهم الممثل الأمريكي آدم درايفر الذي راهن عليه "كوبولا" وقام بتقديمه بشكل مختلف، ومن المقرر عرضه تجاريًا بشهر سبتمبر المقبل.

نادين لبكي ضمن لجنة تحكيم المسابقة الرسمية

شاركت المخرجة اللبنانية العالمية نادين لبكي كعضو لجنة تحكيم المسابقة الرسمية لمهرجان كان هذا العام، وجاء اختيار إدارة المهرجان لـ "نادين" نظرًا لمشاركتها الدائمة بالمهرجان خلال السنوات الماضية سواء بالمسابقة الرسمية أو مسابقات المهرجان المختلفة.

وشاركت "نادين" بـ 3 أفلام من قبل بمهرجان كان كان بدايتها بفيلم "كراميل" عام 2007، ثم فيلم "وهلأ لوين" عام 2011، واخيرًا بفيلم "كفرناحوم" عام 2018 والذي عرض بالمسابقة الرسمية ورشح لجائزة "السعفة الذهبية" لأول مرة بمسيرتها.

نجوم دعموا غزة

خرج العديد من النجوم وصناع السينما حول العالم عن صمتهم وقرروا دعم الشعب الفلسطيني ضد الانتهاكات المتواصلة من قبل الكيان الصهيوني وسط صمت إعلامي غربي ودعم أمريكي، وكان من أبرز هؤلاء النجوم الممثلة والمنتجة العالمية كيت بلانشيت التي حضرت المهرجان وهي ترتدي فستان بألوان العلم الفلسطيني.

كما تجاهلت عارضة الأزياء اللبنانية ذات الأصول الفلسطينية بيلا حديد إدارة المهرجان وارتدت فستان مستوحى من الكوفية الفلسطينية وسط إعجاب الآلاف من متابعيها بجرأتها وتضامنها مع الشعب الفلسطيني، إلى جانب فريق عمل الفيلم الهندي "كل ما نتخيله هو الضوء" حيث ظهرت إحدى ممثلات الفيلم وهي تحمل حقيبة يد على هيئة فاكهة "البطيخ" كدلالة على دعمها القضية الفلسطينية.

تكريم ألمع النجوم وصناع السينما

كرمت إدارة مهرجان كان السينمائي هذا العام عدد من الأسماء اللامعة في صناعة السينما، وكان بدايتها بمنح النجمة العالمية ميريل ستريب بـ "السعفة الذهبية" بحفل الافتتاح وسط احتفاء كبير من الحضور بمسيرة "ستريب" الاستثنائية وكونها من أهم النجمات في تاريخ السينما.

كما تم تكريم استوديو "جيبلي" الياباني بـ "السعفة الذهبية" نظرًا لمسيرة سينمائية امتدت لسنوات وحقق خلالها العديد من النجاحات وذلك لأول مرة في تاريخ المهرجان كون الجائزة دائمًا ما تذهب إلى أشخاص وليس استوديوهات، إلى جانب تكريم المنتج والمخرج وكاتب السيناريو الأمريكي جورج لوكاس بحفل الختام.

حضور قوي للسينما العربية والسعودية حاضرة لأول مرة

شهدت فعاليات مهرجان كان السينمائي هذا العام مشاركة 8 أفلام عربية دفعة واحدة بمسابقاتها المختلفة، وهي: الفيلم المصري "شرق 12" الذي عرض ضمن مسابقة "نظرة ما"، الفيلم الفلسطيني "إلى أرض مجهولة" وعرض ضمن مسابقة "نصف شهر المخرجين"، الفيلم المغربي "الكل يحب تودا" ضمن مسابقة "العرض الأول"، الفيلم المصري "رفعت عيني إلى السماء" ضمن مسابقة "أسبوع النقاد".

كما شارك الفيلم الصومالي "القرية المجاورة للجنة" ضمن مسابقة "نظرة ما"، الفيلم المغربي "البحر البعيد" ضمن مسابقة "أسبوع النقاد- عرض خاص"، الفيلم الجزائري "وراء الشمس" ضمن مسابقة "نصف شهر المخرجين"، إلى جانب الفيلم السعودي "نورة" ويعد المشاركة الأولى للسينما السعودية في مهرجان كان وعرض ضمن مسابقة "نظرة ما".

الاشتباه في وجود قنبلة يعلق فعاليات مهرجان كان

أثار طرد مشبوه بمحيط فعاليات مهرجان كان السينمائي قلق وريبة الأمن الفرنسي الذي قام بغلق جزئي لشارع "لا كروازيت" المؤدي إلى فعاليات المهرجان، وقاموا بمنع المشاة من العبور حيث قامت إحدى الفرق المتخصصة بتفتيش الطرد وبعد التأكد من عدم وجود خطر حقيقي أعيد فتح الشارع مرة أخرى.

وشددت السلطات الفرنسية الإجراءات الأمنية حيث قامت بتفتيش حقائب الزائرين من الضيوف والمرور عبر بوابة كاشفة للمعادن مما أدى إلى ازدحام كبير، إلى جانب قيام الأمن الفرنسي بدوريات في الشوارع المجاورة للتأكد من عدم وجود أي خطر.

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