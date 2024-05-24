بعد نجاحها في السعودية.. أحمد حلمي يعرض مسرحية "ميمو" في مصر بعيد الأضحى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يستعد النجم أحمد حلمي لمقابلة جمهوره والاحتفال معهم بعيد الأضحى، إذ أعلن عن تقديمه مسرحية ميمو في مصر، بعد عرضها في المملكة العربية السعودية أكثر من مرة، ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهي، برعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، وتحقيقها نجاحا كبيرا.

مسرحية ميمو شارك فيها عدد كبير من الفنانين، بجانب أحمد حلمي، بينهم: هنا الزاهد، نور إيهاب، هنا شيحة، حمدي الميرغني، أحمد رزق، محمد رضوان، والمسرحية من تأليف ضياء محمد، وتحت قيادة المخرج هشام عطوة.

وعُرضت مسرحية ميمو حتى الآن في عدة مُدن بالمملكة العربية السعودية، منها: الدمام، جدة، الرياض، أبها، الطائف، ورفعت كل العروض لافتة "كامل العدد" .