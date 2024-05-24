شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ناير: دواعى السفر هيوصل لكل الناس لأنه بيتعرض على watch it والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث المؤلف محمد ناير، فى لقاء خاص لـ"الخليج 365"، عن مسلسل "دواعى السفر"، من تأليفه وإخراجه، وعرضه على منصة watch it.

وقال محمد ناير: "المسلسل هيوصل للناس بشكل مناسب جدا عن طريق منصة watch it وليا تجارب كثيرة مع المنصة عشرة 4 سنوات عارف أسلوب التسويق والدعاية هيكون إزاى، ونترك فرصة للناس للمشاهدة ثم استمع لحكمهم والنقد طبعا ونبنى عليه إيجابيات للأعمال المقبلة".

والمسلسل مكون من 10 حلقات، ويعرض حلقتان كل يوم أربعاء ومن بطولة أمير عيد، كامل الباشا، نادين، أحمد غزى، أيمن الشيوى، جلا هشام، أحمد فاضل، دنيا وائل، سلمى الكاشف، نادر جوده، آية حلمى، آدم الألفى، مريم ناعوم، ياسمين سمير وتأليف وإخراج محمد ناير.

ويتعاون النجم أمير عيد مع السيناريست محمد ناير في مسلسل دواعى سفر للمرة الثالثة بعد مسلسل ريفو، وهى التجربة الأولى لمحمد ناير في الإخراج وهو مؤلف المسلسل أيضًا.

ويعد مسلسل دواعى السفر أولى تجارب محمد ناير في عالم الإخراج التليفزيونى، بعد النجاحات الكبيرة التي حققها في عالم التأليف ونالت على إعجاب الجمهور وآخرها مسلسل ريفو بجزأية، مما شجعه على خوض التجربة الإخراجية ويكون في العمل المؤلف والمخرج.