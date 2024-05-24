شكرا لقرائتكم خبر عن أميرة العايدي عن مشاركة ابنها في "بنقدر ظروفك": لو والده عايش كان هيفرح بيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت الفنانة أميرة العايدي عن مشاركة ابنها يوسف وائل نور خلال أحداث فيلم "بنقدر ظروفك"، بطولة النجم أحمد الفيشاوي، معبرة عن سعادتها بذلك ومشيرة إلى أنه يفاجئها بأدائه في كل عمل يشارك به.

وقالت أميرة العايدي في لقاء لـ ”الخليج 365”: "أنا سعيدة ومبسوطة بيوسف وأكيد لو والده كان موجود كان هيكون سعيد بيه"، مشيرة أن يوسف كممثل شخصية مستقلة وله اختياراته، بعيدا عن مدرسة والده الفنية أو مدرستها.

وكانت أميرة العايدي حرصت على دعم ابنها يوسف وائل نور والحضور برفقته العرض الخاص بالفيلم، والذي أقيم داخل إحدى سينمات أكتوبر يوم الثلاثاء الماضي.

وتدور قصة الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي حول قصة حسن وملك اللذين يعيشان في حارة فقيرة، ويحاولان التغلب على الظروف الاقتصادية الصعبة من أجل صمود حبهما، فيقومان بفتح مشروع لمساعدة الأهالي على شراء الأشياء بأقل الكميات، فهل يصمد الحب في هذه الأجواء أم تطيح به مصاعب الحياة وتقلباتها ومؤامرات البشر؟

فيلم "بنقدر ظروفك" يخوض بطولته النجوم أحمد الفيشاوي ومي سليم ونسرين طافش ومحمود حافظ ومحمد محمود وعارفة عبد الرسول وإبرام سمير وطاهر أبو ليلة، ويوسف وائل نور ويوسف الأسدي، ومن تأليف سمير النيل وإخراج أيمن مكرم.