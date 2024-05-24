شكرا لقرائتكم خبر عن نبوءة والد بطلة "رفعت عيني للسما" تتحقق بعد وفاته بفوز الفيلم بمهرجان كان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحققت نبوءة والد هايدي سامح إحدى بطلات الفيلم التسجيلي رفعت عيني للسما المشارك في مهرجان كان السينمائي، حيث قالت خلال ندوة صحفية لصناع الفيلم في الخليج 365، إن والدها الراحل تنبأ لها بأن الفيلم سيعرض في مهرجان كان وأنه سيحصل على جائزة، وهي النبوءة التي تحققت على مستوى عرض الفيلم في مهرجان كان، وفوزه أيضا بواحدة من أهم جوائز المهرجان وهي جائزة العين الذهبية.

فيلم رفعت عيني للسما يتناول قصة 6 فتيات يمتلكن أحلاما تفوق حد السماء، إذ تحلم ماجدة بالسفر إلى القاهرة لدراسة المسرح والعمل كممثلة، وتحلم هايدي بأن تكون راقصة باليه، بينما تحلم مونيكا بأن تكون مغنية مشهورة، يتابع الإعلان هذه الأرواح المتفردة، بينما يمر عليهن العمر وينتقلن من كونهن مراهقات إلى نساء صغيرات.

ويعتبر فيلم (رفعت عيني للسما) أول فيلم تسجيلي مصري يشارك في هذه المسابقة منذ تأسيسها، بالإضافة إلى أنه العمل التسجيلي الوحيد المشارك في مسابقة أسبوع النقاد، ليكون واحداً من ضمن سبعة أفلام فقط تنافس على الجائزة الكبرى لأفضل فيلم، جائزة لجنة التحكيم، وجائزة أفضل ممثل أو ممثلة، وجائزة أفضل سيناريو، وجائزة التوزيع.

فريق مسرح بانوراما برشا، يضم ماجدة مسعود وهايدي سامح ومونيكا يوسف ومارينا سمير ومريم نصار وليديا هارون ويوستينا سمير مؤسسة الفريق، وفيلم رفعت عيني للسما من إخراج ندى رياض وأيمن الأمير اللذين سبق أن عُرض لهما الفيلم الروائي القصير (فخ) بمهرجان كان في عام 2019، وحصل على تنويه خاص من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نفس العام.