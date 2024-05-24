شكرا لقرائتكم خبر عن بعد فوزه في مهرجان كان.. رفعت عيني للسما استغرق تصويره 4 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فيلم رفعت عيني للسما بجائزة العين الذهبية في مهرجان كان كأفضل فيلم تسجيلي، وهو الفيلم الذي قالت عنه المخرجة ندى رياض خلال ندوة صحفية للفيلم باليوم السابع، إن الفيلم استغرق تصويره 4 سنوات وتم تصوير 400 ساعة في المينا.

وأضافت ندى رياض قائلة: "في الحقيقة فترة المونتاج كانت الأصعب، ما بعد التصوير، لأننا صورنا 400 ساعة، وهذا ماتريال كتير جدًا وغنى، أيضًا إحنا مرتبطين عاطفيًا جدًا بكل الناس اللى في قرية البرشا، ففكرة أن إحنا عندنا فيلم المفروض يبقى ساعتين، فـ أنا محتاجة فيه أن أنا أحكي قصة أنا مصدقاها، ومفهومة، ومعبرة عن مجموعة البنات الجمال جدا، بس في نفس الوقت بشكل عاطفى من جوايا، أنا عايزة كل الناس تطلع في الفيلم، وكل الحاجات اللى أنا مريت بيها بشكل شخصى تبقى موجودة".

ويتناول الفيلم التسجيلي قصة 6 فتيات يمتلكن أحلاما تفوق حد السماء، إذ تحلم ماجدة بالسفر إلى القاهرة لدراسة المسرح والعمل كممثلة، وتحلم هايدي بأن تكون راقصة باليه، بينما تحلم مونيكا بأن تكون مغنية مشهورة.

ويعتبر فيلم (رفعت عيني للسما) أول فيلم تسجيلي مصري يشارك في هذه المسابقة منذ تأسيسها، بالإضافة إلى أنه العمل التسجيلي الوحيد المشارك في مسابقة أسبوع النقاد، ليكون واحداً من ضمن سبعة أفلام فقط تنافس على الجائزة الكبرى لأفضل فيلم، جائزة لجنة التحكيم، وجائزة أفضل ممثل أو ممثلة، وجائزة أفضل سيناريو، وجائزة التوزيع وجائزة العين الذهبية من مهرجان كان.

فيلم (رفعت عيني للسما) من بطولة فريق مسرح بانوراما برشا، ماجدة مسعود وهايدي سامح ومونيكا يوسف ومارينا سمير ومريم نصار وليديا هارون ويوستينا سمير مؤسسة الفريق، ومن إخراج ندى رياض وأيمن الأمير اللذين سبق أن عُرض لهما الفيلم الروائي القصير (فخ) بمهرجان كان في عام 2019، وحصل على تنويه خاص من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نفس العام.