شكرا لقرائتكم خبر عن أحلى خبر من كان.. احتفاء كبير بفوز فيلم رفعت عيني للسما بجائزة العين الذهبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد خبر فوز الفيلم التسجيلي المصري رفعت عيني للسما، بجائزة العين الذهبية في مهرجان كان السينمائي، احتفاء كبيرا من قبل صناع السينما، ومنهم المخرج يسري نصر الله والذي علق بأن الجائزة مهمة، فيما أشادت المخرجة ماريان خوري بالفيلم ومستواه الفني، وكذلك المخرج أحمد أبو العلاء الذي وجه التحية والمباركة لصناع الفيلم.













ويتناول الفيلم التسجيلي قصة 6 فتيات يمتلكن أحلاما تفوق حد السماء، إذ تحلم ماجدة بالسفر إلى القاهرة لدراسة المسرح والعمل كممثلة، وتحلم هايدي بأن تكون راقصة باليه، بينما تحلم مونيكا بأن تكون مغنية مشهورة.

ويعتبر فيلم (رفعت عيني للسما) أول فيلم تسجيلي مصري يشارك في هذه المسابقة منذ تأسيسها، بالإضافة إلى أنه العمل التسجيلي الوحيد المشارك في مسابقة أسبوع النقاد، ليكون واحداً من ضمن سبعة أفلام فقط تنافس على الجائزة الكبرى لأفضل فيلم، جائزة لجنة التحكيم، وجائزة أفضل ممثل أو ممثلة، وجائزة أفضل سيناريو، وجائزة التوزيع وجائزة العين الذهبية من مهرجان كان.

فيلم (رفعت عيني للسما) من بطولة فريق مسرح بانوراما برشا، ماجدة مسعود وهايدي سامح ومونيكا يوسف ومارينا سمير ومريم نصار وليديا هارون ويوستينا سمير مؤسسة الفريق، ومن إخراج ندى رياض وأيمن الأمير اللذين سبق أن عُرض لهما الفيلم الروائي القصير (فخ) بمهرجان كان في عام 2019، وحصل على تنويه خاص من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نفس العام.



