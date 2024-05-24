أحمد حلمي يستعد لعرض مسرحية ميمو في مصر

ياسر رشاد - القاهرة - قرر النجم أحمد حلمي، بعد النجاح الساحق الذي حققه بمسرحية "ميمو"، والذي عرضها عدة مرات في السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهي برعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، أن يعرضها في مصر.

وأعلن النجم أحمد حلمي، منذ قليل عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي عن موعد عرض مسرحية ميمو على مسارح مصر وذلك في عيد الأضحى.

أبطال مسرحية ميمو



جدير بالذكر أن مسرحية ميمو، تضم العديد من الفنانين مع أحمد حلمي، منهم: هنا الزاهد، نور إيهاب، هنا شيحة، حمدي الميرغني، أحمد رزق، محمد رضوان، والمسرحية من تأليف ضياء محمد، وتحت قيادة المخرج هشام عطوة.

تفاصيل مسر يا ميمو

وعُرضت مسرحية ميمو، حتى الآن في عدة مُدن بالمملكة العربية السعودية منهم الدمام، مدينة جدة، مدينة الرياض، مدينة أبها، مدينة الطائف، ورفعت كل العروض لافتة "كامل العدد" .

قصة مسرحية ميمو

تدور أحداث المسرحية حول شخصية (مسعود) المهمش من أسرته والمجتمع حينما يقرر النجاح وإثبات نفسه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، لكن ما يحدث مختلف تمامًا عن توقعاته وخطته التي رسمها لنفسه.