شكرا لقرائتكم خبر عن دونالد ترامب يهدد سيباستيان ستان بسبب فيلم The Apprentice والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هدد الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب باتخاذ إجراءات قانونية ضد الفيلم الجديد The Apprentice، الذى يصوره وهو يغتصب زوجته الأولى، حيث يقوم النجم سيباستيان ستان بدور ترامب ويستكشف حياته كرجل أعمال فى نيويورك فى السبعينيات والثمانينيات.

تم عرض The Apprentice لأول مرة فى مهرجان كان السينمائي، حيث لقى تصفيقًا حارًا لمدة ثمانى دقائق، ويظهر الفيلم مشهدا يظهر فيه ترامب وهو يدفع زوجته الأولى إيفانا إلى الأرض ويغتصبها.

قال ممثل لفريق حملة ترامب إنهم "سيرفعون دعوى قضائية لمعالجة التأكيدات الكاذبة الصارخة من هؤلاء المخرجين الوهميين".

الفيلم من إخراج علي عباسي (Border, Holy Spider)، ويبدأ العمل بإخلاء المسئولية عن أن الأحداث التي تم تصويرها خيالية، خاصة لأنه قالت إيفانا لـ ترامب في الفيلم: "لديك وجه مثل البرتقالة، أنت تصبح سمينًا، وتصبح قبيحًا، وتصبح أصلعًا"، ثم تقوم شخصية ترامب بالتعامل مع زوجته بخشونة واغتصابها.