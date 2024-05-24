شكرا لقرائتكم خبر عن إدوارد وسناء منصور وخيرى رمضان في زفاف نجل الإعلامية دعاء عامر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الإعلامية دعاء عامر بزفاف نجلها سيف على الآنسة مريم في أحد الفنادق الكبرى بمدينة السادس من أكتوبر، في حضور عدد كبير من الإعلاميين والمذيعين والفنانين منهم الفنان إدوارد والإعلامية الكبيرة سناء منصور، وإيمان رياض، ودعاء فاروق، وريهام عياد، ومفيدة شيحة، ولمياء فهمي عبد الحميد، ورولا خرسا، ونانسي العليمي، وجيهان هريدى، وأسماء مسلم والموزع أحمد عادل، ومصممة الأزياء نعيمة كامل، والناقد الرياضى إسلام صادق .



حفل زفاف نجل دعاء عامر بحضور احمد عادل



حفل زفاف نجل دعاء عامر بحضور خيرى رمضان



حفل زفاف نجل دعاء عامر



حفل زفاف نجل دعاء عامر