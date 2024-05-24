شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عبد الشكور بعد فوز رفعت عيني للسما بمهرجان كان: ساندوا الموهوبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الناقد الكبير محمود عبد الشكور على فوز فيلم رفعت عيني للسما بجائزة العين الذهبية بمهرجان كان لأفضل فيلم تسجيلي عبر حسابه بموقع فيس بوك قائلا، "ألف مبروك صناع فيلم "رفعت عيني للسما" الفوز بجائزة العين الذهبية لأفضل فيلم تسجيلي في كل أقسام مهرجان كان ألف مبروك ندى رياض وأيمن الأمير مخرجا الفيلم وألف مبروك لبطلات الفيلم بنات قرية برشا الصعيدية في المنيا اللاتي عشقن الفن ودافعن عنه، أرجوكم ساندوا الموهوبين والموهوبات في بلدنا"





واستطاع الفيلم المصري رفعت عيني للسما من إخراج ندى رياض وأيمن الأمير أن يصنع التاريخ بفوز مصر للمرة الأولى بجائزة العين الذهبية لأفضل فيلم تسجيلي بمهرجان كان السينمائي الدولي بدورته 77 .

الفيلم من إخراج ندى رياض وأيمن الأمير وبطولة فريق مسرح بانوراما برشا، ماجدة مسعود وهايدي سامح ومونيكا يوسف ومارينا سمير ومريم نصار وليديا هارون ويوستينا سمير مؤسسة الفريق.

وتدور أحداث الفيلم حول مجموعة من الفتيات اللاتي يقررن تأسيس فرقة مسرحية وعرض مسرحياتهن المستوحاة من الفلكلور الشعبي الصعيدي، بشوارع قريتهن الصغيرة لتسليط الضوء علي القضايا التي تؤرقهن كالزواج المبكر والعنف الأسري وتعليم الفتيات، بينما يمتلكن أحلاما تفوق حد السماء. وقد استضافت قرية البرشا في محافظة المنيا فريق عمل الفيلم على مدار العديد من الأعوام.