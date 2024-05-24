شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتور أحمد مجاهد رئيسا للجنة الندوات بمهرجان المسرح المصري في دورة سميحة أيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسند الفنان محمد رياض رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري رئاسة لجنة الندوات بالدورة الـ 17 للدكتور أحمد مجاهد، وذلك بإجماع كل أعضاء اللجنة العليا للمهرجان، وخلال الفترة المقبلة سيعلن المهرجان عن تفاصيل المحاور الفكرية في الندوات وأسماء المشاركين في الندوات المتعددة في دورة سيدة المسرح العربي الفنانة القديرة سميحة أيوب .



جدير بالذكر أن المهرجان القومي للمسرح المصري حدث فني مهم لعرض ملامح المسرح المصري على مدار عام كامل إذ تتاح المشاركة في المهرجان للعروض المنتجة من مسرح الدولة والقطاع الخاص والشركات، والمجتمع المدني وفرق الهواة والمسرح الجامعي والنقابات الفنية والشركات، ومختلف الجهات الإنتاجية وفق الضوابط التي يعتمدها المهرجان، ويهدف المهرجان إلى تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس وكذلك تطوير العروض من أجل المشاركة في صناعة أعمال لائقة بعراقة المسرح المصري.