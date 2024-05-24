“حفضل أغني”.. ماريتا الحلاني مفاجأة ألبوم فرقة “أدونيس”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أطلقت الفرقة اللبنانية “أدونيس” أغنية جديدة بالتعاون مع النجمة اللبنانية ماريتا الحلاني، وتمّ تصوير العمل في العاصمة الفرنسية باريس بين الشوارع ومحطات المترو.

وحمل كليب أغنية “حفضل أغني” توقيع المخرج ايلي سلامة، من كلمات وألحان أنطوني أدونيس، المغني الرئيسي للفرقة، من توزيع عمر شومالي، وتمزج بين اللهجتين المصرية واللبنانية، في أول عمل مشترك يجمع بين أدونيس وماريتا.

ولعبت الحلاني في الكليب دور جاسوسة غامضة تلاحق أعضاء الفرقة.

وصرّحت الفرقة: “لطالما جذبَتنا هوية ماريتا الفنية، فهي تمتلك كاريزما غنائية خاصة بها، وحضوراً فيه الكثير من الهدوء والثقة، وكان التعاون معها في هذا العمل فرصة جميلة لتوسيع آفاقنا الموسيقية”.

أما ماريتا، فعلّقت: “أنا من معجبي فرقة أدونيس، وفرحت كثيراً بهذا التعاون الذي يمزج بين لونين موسيقيين مختلفين، وأعتقد أنّ الرؤيا الفنية التي انطلق منها هذا العمل تُرجمَت بنجاح في الأغنية كما في الفيديو كليب”.

ويتزامن إطلاق ديو “حفضل أغنّي” مع جولة أوروبية لفرقة “أدونيس”، كما تأتي الأغنية في مستهل رحلة ألبوم الفرقة الجديد، والمقرّر ظهوره للنور خلال الأشهر المقبلة، ويأتي بعد قرابة عام ونصف من صدور ألبومها السادس “حديث اللي”، والذي ضمّ في جعبته 9 أغنيات، من بينها “استثنائي” و “بس بحال”.

وتعقب الأغنية أصداء النجاح الجماهيري الذي لاقى “يوميات”، آخر إصدارات ماريتا الحلاني، التي تنشغل حالياً في تصوير أجدد تجاربها الدرامية في بطولة مسلسل جديد.