ياسمين رئيس تشغل الجمهور بزواجها.. أبرز المعلومات عن "فتاة المصنع"

ياسر رشاد - القاهرة - شغل اسم الفنانة ياسمين رئيس ، عدد كبير من جمهور منصات السوشيال ميديا في الساعات القليلة الماضية، بعدما تداولت بعض الصور والفيديوهات من احتفالها بليلة الحناء، ما جعلها الأكثر بحثًا على الموقع العالمي جوجل .

وتستعرض لكم “الخليج 365” من خلال السطور التالية معلومات عن الفنانة ياسمين رئيس :

ممثلة مصرية، من مواليد عام 1985، بدأت مشوارها الفني من خلال مسلسل عرض خاص، وخاضت أولى بطولاتها مع المخرج محمد خان في فيلم فتاة المصنع والذي حقق نجاحاً باهراً ونال العديد من الجوائز المحلية والدولية.

ياسمين رئيس

بدايتها

دخلت ياسمين رئيس، عالم التمثيل في عمر 14 عامًا، ثم افتتحت مسيرتها الفنية بالمشاركة في مسلسل عرض خاص في 2010 مع المخرج هادي الباجوري، وقدمت واحدة من 5 شخصيات رئيسية به، وأدى ذلك إلى مشاركتها في العديد من الأفلام والمسلسلات مثل دورها في فيلم “إكس لارج” أمام النجم أحمد حلمي، وفيلمي “واحد صحيح” و"المصلحة" مع النجمين أحمد السقا وأحمد عز، بالإضافة إلى مسلسل “طرف ثالث” الذي أسهم في اختيارها لدور البطولة في فيلم فتاة المصنع، وهو بمثابة انطلاقة ياسمين في عالم السينما.

بينما خاضت تجربة سينمائية جديدة من خلال فيلم “صنع في مصر” مع أحمد حلمي، للمخرج عمرو سلامة، وبعدها تعاقدت على بطولة أفلام أخرى، ومنها فيلم من “ضهر راجل” أمام النجم آسر ياسين، وفيلم “بلاش تبوسني” للمخرج والمؤلف أحمد عامر،" هيبتا".

ياسمين رئيس

ياسمين رئيس

جوائز حصلت عليها ياسمين رئيس

حصلت "ياسمين" على 6 جوائز وتكريمات: جائزة أفضل ممثلة من مهرجان دبي السينمائي الدولي 2013، وجائزة أفضل ممثلة في مهرجان مالمو للسينما العربية في السويد، ثم جائزة التمثيل نساء من المهرجان القومي الثامن عشر للسينما المصرية، جائزة ممثلة الدور الأول في الدورة الـ41 من مهرجان جمعية الفيلم للسينما المصرية، جائزة أفضل ممثلة في مهرجان طريق الحرير السينمائي في دبلن بأيرلندا، وأخيراً حصلت ياسمين على تنويه خاص من لجنة تحكيم مسابقة الشرائط الطويلة بـالمهرجان الدولي للفيلم الشرقي في جنيف.

ياسمين رئيس وهادي الباجوري

تزوجت ياسمين رئيس من المخرج هاني الباجوري، وتعاونا معًا في عدد من الأعمال الفنية، وبعد مرور سنوات طويلة على زواجهما، أعلنت الفنانة انفصالها دون ذكر أسباب الطلاق.

ياسمين رئيس وهادي الباجوري

طلاق ياسمين رئيس وهادي الباجوري

أعلنت ياسمين رئيس، انفصالها الرسمي عن زوجها المخرج هادي الباجوري، من خلال تدوينة عبر موقع التدوينات الأشهر عالميًا “إكس”، وهو تويتر سابقًا، وكتبت "وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ".. ‏صدق الله العظيم، ‏الحمد لله على كل شىء، عشرة طويلة ولكنها لم تدم".

سبب طلاق ياسمين رئيس وهادي الباجوري

خرج هادي الباجوري، عن صمته، كاشفًا سبب طلاقهما، قائلًا: "سبب طلاقي أنا وياسمين رئيس مش بسبب تصريحي على الغيرة ولا الكلام، والتصريح ده في انترفيو وكان الكلام على أن لو في أدوار معينة ممثلة لازم تعملها عشان أنا كنت وقتها عامل فيلم قمر 14، وكان فيه بوس لشيرين رضا وخالد النبوي».

ياسمين رئيس وهادي الباجوري

وأضاف “الباجوري”، قائلًا: "وقالوا لو ده اتطلب من ياسمين أثناء ما هي كانت مراتي وقتها هل هتوافق على كده؟، وكان ردي عايزني أبقى منافق يعني مينفعش ابقى موافق إن ممثلة تانية تعمل ده ومش موافق على دي عشان هي مراتي".

ياسمين رئيس

زواج ياسمين رئيس للمرة الثانية

تستعد الفنانة ياسمين رئيس، لدخول عش الزوجية للمرة الثانية بعد طلاقها من المخرج هادي الباجوري، ومقرر أن يقام حفل زفافها يوم الخميس المقبل بحضور الأهل والأصدقاء المقربين.

ياسمين رئيس تستعد لزواجها من رجل أعمال خارج الوسط الفني

احتفلت ياسمين رئيس مع أصدقائها مساء أمس الخميس، بتوديع العزوبية، وسيطرت أجواء الفرح والسعادة على وجهها وكل الحضور، ومن بينهم الفنانة دينا الشربيني.

من هو عريس ياسمين رئيس ؟

زوج ياسمين رئيس، هو رجل الأعمال الشاب أحمد عبد العزيز، و طليق ابنة النجمة رغدة، وانفصلا منذ سنوات، وبعدها قابل “ياسمين”، ونشأت بينهما قصة حب كبيرة، ومقرر أن يحتفل العروسان بزواجهما الخميس المقبل.

آخر أعمال ياسمين رئيس

وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال ياسمين رئيس، مسلسل “جودر”، والدي عرض صمن الماراثون الرمضاني الماضي 2024، وحقق نجاحًا كبيرًا وقتها، وحصد إشادات واسعة من قبل الجمهور والنقاد.

مسلسل جودر، يتنمي إلى الأعمال الفانتازيا الأسطورية التي تتفرد من نوعها، ويعد العمل بين أضخم وأكبر المسلسلات إنتاجًا خلال هذا الموسم، وذلك خلال ما ظهر في البرومو الخاص به والذي يعكس ضخامة الديكور والملابس، والخدع البصرية وفنون الجرافيك المستخدمة فيه.

ياسمين رئيس

أحداث «جودر»، مأخودة من رواية ألف ليلة وليلة، حول الصياد «جودر بن عمر المصري»، والذي يجسد دوره الفنان ياسر جلال، وتسيطر على جودر قوة شريرة من طفولته بتحاول تسيطر عليه علشان تفتح كهف الحكيم للحصول على الكنوز، بينما يقع جودر في العديد من الصراعات من أشقاءه.