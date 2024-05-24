بعد مضايقات السلطات الإيرانية.. محمد رسولوف في عرض فيلمه "بذرة التين المقدس" في كان السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

شهدت فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي اليوم الجمعة العرض العالمي الأول للفيلم الإيراني "بذرة التين المقدس" المشارك ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان وسط حضور عدد من أبطاله وفريق العمل.

وجاء في مقدمتهم المخرج الإيراني محمد رسولوف الذي واجه مضايقات من قبل السلطات الإيرانية لسحب فيلمه "بذرة التين المقدس".

ووفقًا لموقع "فارايتي" تم استدعاء واستجواب مخرج ومنتج الفيلم إلى جانب عدد من فريق العمل وتم منع العديد منهم من السفر خارج البلاد بسبب نجاحهم في إرسال شريط الفيلم لإدارة مهرجان كان السينمائي على الرغم من تعنت السلطات والرقابة الإيرانية على الأفلام ومنع معظم صناع السينما من المشاركة بأعمالهم السينمائية بأي محافل خلال الفترة الماضية.

ونجح "رسولوف" في الهروب وحضور العرض العالمي الأول لفيلمه "بذرة التين المقدس" وسط تواجد عدد من فريق عمل وهم الممثلة الإيرانية ماشا روستامي، والممثلة جلشيفته فرحاني، وقام "رسولوف" برفع صور أبطال فيلمه الذين تم منعهم من السفر على السجادة الحمراء للفيلم.

وسجنت السلطات الإيرانية رسولوف في يوليو 2022 بعد أن نشر نداء يحث قوات الأمن الإيرانية على التوقف عن استخدام الأسلحة خلال الاحتجاجات التي اندلعت بسبب انهيار مبنى في مدينة عبادان بجنوب غرب البلاد، وتم إطلاق سراحه في فبراير 2023 لأسباب صحية.

يذكر أن المخرج الإيراني رسولوف تم منعه من مغادرة إيران للمشاركة كعضو لجنة تحكيم بمسابقة "نظرة ما" بمهرجان كان السينمائي العام الماضي.

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