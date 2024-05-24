"الجونة السينمائي" يهنئ صنّاع "رفعت عيني للسما" بعد فوزهم بجائزة من "كان السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

هنأ القائمون على مهرجان الجونة السينمائي صناع الفيلم المصري "رفعت عيني للسما" إخراج أيمن الأمير وندى رياض، بعد حصولهم على جائزة العين الذهبية لأفضل فيلم وثائقي في مهرجان كان السينمائي في دورته 77.

الفيلم الذي شارك في مسابقة أسبوع النقاد، وحصل على الجائزة من لجنة التحكيم التي يرأسها المخرج الفرنسي الكبير نيكولا فليبير، كان قد حصل على دعم من ملتقى الجونة السينمائي.

وقوبل الفيلم باستقبال حافل في عرضه العالمي الأول بمسابقة أسبوع النقاد بمهرجان كان، بحضور المخرجين وفريق العمل وبطلات الفيلم من فريق بانوراما برشا، كما حصل على إشادات نقدية محلية وعربية وعالمية، وكتبت عن الفيلم الصحف العالمية، منها: اللوموند، فارايتي وسكرين دايلي.

الفيلم من إخراج ندى رياض وأيمن الأمير وبطولة فريق مسرح بانوراما برشا، ماجدة مسعود وهايدي سامح ومونيكا يوسف ومارينا سمير ومريم نصار وليديا هارون ويوستينا سمير مؤسسة الفريق وإنتاج شركة فلوكة فيلمز.

وتدور أحداث الفيلم حول مجموعة من الفتيات اللاتي يقررن تأسيس فرقة مسرحية وعرض مسرحياتهن المستوحاة من الفلكلور الشعبي الصعيدي، بشوارع قريتهن الصغيرة لتسليط الضوء علي القضايا التي تؤرقهن كالزواج المبكر والعنف الأسري وتعليم الفتيات، بينما يمتلكن أحلاما تفوق حد السماء.