طارق الشناوي يهنئ صناع فيلم "رفعت عيني للسما" بعد الفوز بـ "العين الذهبية" في كان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

هنأ الناقد الفني طارق الشناوي فريق عمل وصناع الفيلم المصري "رفعت عيني للسما" بعد فوزه بجائزة "العين الذهبية" من مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ 77 هذا العام.

ونشر "طارق" تهنئته عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" وعلق: "مبروك للسينما المصرية الفيلم التسجيلي رفعت عيني للسما، شرفنا وحصدنا الجائزة الذهبية مناصفة كأفضل فيلم تسجيلي في كل أقسام مهرجان كان، الفيلم إخراج ندى رياض وأيمن الأمير، يتناول فرقة من الفتيات من قرية برشا في صعيد المنيا تقدمن فن درامي وغنائي وفلكلوري بكل جرأة وإبداع، مبروك لمصر وأتمنى أن نحتفل بفريق العمل بمجرد عودتهم لمصر بما يليق بهم وأيضا بنا".

ويعد فيلم "رفعت عيني للسما" أحدث تجارب المخرجين ندى رياض وأيمن الأمير بعد عرض فيلمهما القصير "فخ" في مهرجان كان السينمائي منذ خمسة أعوام، وحصل وقتها على تنويه خاص من مهرجان القاهرة السينمائي في نفس العام، كما عرض لهما الفيلم التسجيلي "نهايات سعيدة" في مهرجان أمستردام الدولي للأفلام التسجيلية، أكبر مهرجانات الأفلام التسجيلية حول العالم.

فيلم " رفعت عيني للسما" من بطولة فريق مسرح بانوراما برشا بالصعيد: ماجدة مسعود وهايدي سامح ومونيكا يوسف ومارينا سمير ومريم نصار وليديا هارون ويوستينا سمير مؤسسة الفريق، ومن إنتاج فلوكة فيلمز، المنتج المنفذ محمد خالد ومساعدي الإخراج هاميس البلشي وضحى حمدي، ومديرو التصوير دينا الزنيني وأحمد إسماعيل وأيمن الأمير، وتسجيل الصوت مصطفى شعبان وسامح نبيل وأسامة جبيل وشدوى علي، بينما المونتاج لكل من فيرونيك لاجوارد وأحمد مجدي مرسي وأيمن الأمير وندى رياض.

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