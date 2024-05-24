شيماء سيف بعد خسارة وزنها 50 كيلو: "بقيت بركع بعد ما كنت بصلي على كرسي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حلت الفنانة شيماء سيف ضيفة برنامج "كلام الناس" تقديم ياسمين عز ويعرض على قناة "Mbc مصر".

وتطرقت "شيماء" للحديث عن نجاح عملية تكميم المعدة وعن خسارتها الكثير من الوزن خلال فترة قصيرة، وعن مشاريعها الفنية خلال الفترة المقبلة، إلى جانب كواليس وأسرار عن حياتها الشخصية كشفت عنها لأول مرة.

وعن نجاح عملية تكميم المعدة قالت: "بتخسي تدريجي بس أول فترة بتزلي 20 كيلو فجأة بعد العملية وبعد كده بتنزلي كل شهر 6 كيلو ودي حاجة مفرحة جدًا وبتقعدي تبصي على الميزان وتقولي ده أنا، ونزلت لحد دلوقتي 50 كيلو وراضية عن شكلي جدًا وكان نفسي أوقف على كده وأكتر حاجة مبسوطة منها بعد العملية أني بقيت بركع وأنا بصلي، وكنت بصلي على كرسي زي الناس الكبار ومبقتش مصدقة نفسي".

واستكملت: "ودي حاجة حلوة أوي وحاجة صحية ويارب ان شاء الله يديم علينا كلنا الصحة، وانا شاكلي اللي بره ده مش فارق لي في أي حاجة، ولا كان فارق لي في الأول ولا دلوقتي وأنا كان فارق لي في الأول أني كويسة وسليمة ودلوقتي، ولما خضت التجربة دي اخدت مميزات أكتر بقيت خفيفة بتمشي بتروحي إنما كشكل بره انا شايفة نفسي هي هي، وبتفرج على نفسي في الفيديوهات القديمة بتخض وزمان ماكنتش بشوف نفسي كده، وكنت بشوف نفسي زمان قمر ".







وأضافت: "ومتاح ليا أني أكل كميات أكل معينة، وأنا كشيماء مش عايزة انا خلاص دخل دماغي أني اكل خضار سوتيه وبقيت مبسوطة بكده ومعرفش ايه اللي حصل بجد ومش عايزة برضه ابقى الشكل اللي اختلف تمامًا، نفسي أثبت ومش قادرة أرجع للأكل مبقتش حاباه وبقى فيه بيني وبين الأكل عداوة اللي هو انت الأكل اللي وجعت لي رجلي مش عايزاه".

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