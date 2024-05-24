بالصور- هنيدي وحمادة هلال وبيومي فؤاد في عقد قران ابنة علاء مرسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حرص النجم محمد هنيدي على حضور عقد قران ابنة الفنان علاء مرسي على شاب من خارج الوسط الفني، الذي أقيم اليوم الجمعة بمسجد الشرطة بمنطقة التجمع الخامس وسط حضور عدد من الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين.

والتقط "هنيدي" عدد من الصور التذكارية برفقة العروسين إلى جانب الفنان علاء مرسي الذي ظهر سعيدًا بعقد قران ابنته وحضور صديق عمره الفنان محمد هنيدي.

وظهر "هنيدي" وهو يقبل رأس الفنان علاء مرسي وقام الأخير بمحاولة تقبيل يد "هنيدي" إلا أنه رفض.

وحرص عدد من نجوم الفن على الحضور وتهنئة الفنان علاء مرسي منهم الفنان حمادة هلال، الفنان عمرو عبد الجليل، الفنان محمد محمود، الفنان بيومي فؤاد.

اقرأ أيضا:

طارق الشناوي يهنئ صناع فيلم "رفعت عيني للسما" بعد الفوز بـ "العين الذهبية" في كان

بعد نجاحها في السعودية.. أحمد حلمي يعرض مسرحية "ميمو" في مصر بعيد الأضحى