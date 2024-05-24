هنيدي يمنع علاء مرسي من تقبيل يده في عقد قران ابنته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

وجه الفنان علاء مرسي التحية للفنان محمد هنيدي الذي حرص على حضور عقد قران "مريم" ابنة "مرسي" الذي يقام اليوم الجمعة بمسجد الشرطة بمنطقة التجمع الخامس وسط حضور نجوم الفن وعدد من الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين.

وحرص الفنان محمد هنيدي على تهنئة "علاء مرسي" على طريقته حيث قام بتقبيل رأسه، ليقوم الأخير بمحاولة تقبيل يد "هنيدي" ولكنه رفض.

وشهد عقد القران حضور عدد من نجوم الفن وهم الفنان حمادة هلال، الفنان عمرو عبد الجليل، الفنان أشرف زكي، الفنان محمد محمود، الفنان بيومي فؤاد وحرصوا على التقاط عدد من الصور التذكارية مع الفنان علاء مرسي.

يذكر أن آخر تعاون بين الفنان محمد هنيدي والفنان علاء مرسي كان بفيلم "مرعي البريمو" عام 2023.

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