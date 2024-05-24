هنيدي وبيومي وحمادة.. 25 صورة من عقد قران ابنة علاء مرسي بحضور نجوم الفن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

احتفل الفنان علاء مرسي بعقد قران ابنته "مريم" على شاب من خارج الوسط الفني الذي أقيم مساء اليوم الجمعة بمسجد الشرطة بمنطقة التجمع الخامس.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على الحضور وتهنئة الفنان علاء مرسي وهم الفنان أشرف زكي، الفنان حمادة هلال، الفنان محمد محمود، الفنان بيومي فؤاد، الفنان محمد هنيدي.

وظهر الفنان علاء مرسي وهو تغمره السعادة بعقد قران ابنته وقام بمداعبة زوجها خلال عقد القران وسط ضحكات المتواجدين.

وحرص الفنان محمد هنيدي على تهنئة "علاء مرسي" على طريقته حيث قام بتقبيل رأسه، ليقوم الأخير بمحاولة تقبيل يد "هنيدي" ولكنه رفض.

يذكر أن آخر تعاون بين الفنان محمد هنيدي والفنان علاء مرسي كان بفيلم "مرعي البريمو" عام 2023.

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