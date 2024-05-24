بالصور- تأثر علاء مرسي لحظة عقد قران ابنته مريم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تأثر الفنان علاء مرسي خلال عقد قران ابنته "مريم" الذي يقام اليوم الجمعة بمسجد الشرطة بمنطقة التجمع الخامس وسط حضور نجوم الفن وعدد من الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين.

ومازح الفنان علاء مرسي زوج ابنته خلال عقد القران وسط ضحكات المتواجدين.

وحرص عدد من نجوم الفن على حضور عقد القران وهم الفنان محمد هنيدي، الفنان عمرو عبد الجليل، الفنان حمادة هلال، الفنان محمد محمود، الفنان بيومي فؤاد، الفنان أشرف زكي والتقطوا عدد من الصور التذكارية مع الفنان علاء مرسي.

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