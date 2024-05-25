شكرا لقرائتكم خبر عن على الحجار على مسرح ساقية الصاوى 26 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم على الحجار حفلاً غنائياً بقاعة النهر بساقية الصاوى، يوم الأربعاء 26 يونيو، فى تمام الساعة الثامنة مساءً، يقدم خلاله باقة متنوعة من أغانيه التى يعشقها جمهوره.

وكان قد التقى يوم الاثنين الماضى الفنانان على الحجار ومحمد الحلو فى حفل غنائى على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية احتفالا بمشوار الموسيقار الراحل عمار الشريعى، وذلك انطلاقًا من اهتمام الثقافة المصرية بإحياء التراث وإلقاء الضوء على رموز الطرب، وأقيم الحفل تحت عنوان "حفل من أعمال عمار الشريعي"، تحت قيادة المايسترو تامر غنيم، وبمشاركة صوليست عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز، وكورال أطفال مركز تنمية المواهب بدار الأوبرا المصرية.

وأحيا على الحجار الشهر الماضي ثاني حفلات مشروع 100 سنة غنا على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، حيث بدأ المشروع فى شهر فبراير الماضى، وبأعمال موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب رصد الحجار ملامح من تاريخ الموسيقى والغناء موثقا حالة المجتمع ومزاجه الفنى متناولا التحولات الاجتماعية والسياسية التى مرت بها مصر خلال عقود فى قالب إبداعى متكامل ضم الموسيقى والغناء، التابلوهات الاستعراضية، الأداء الدرامى، إلى جانب عدد من المعلومات والتسجيلات النادرة التى نالت إعجاب الحضور.