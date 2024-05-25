شكرا لقرائتكم خبر عن أوبرا كارمن على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية 31 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض المسرحية العالمية أوبرا كارمن بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وذلك لمدة ليلتين وهما الجمعة الموافق 31 مايو، والأحد الموافق 2 يونيو، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، وكان قد تم عرضها بعد توقف دام خمسة عشر عاماً، خلال شهر مارس المنقضي وحققت نجاحاً كبيرا، ويؤدى العرض نجوم فرقة أوبرا القاهرة بمشاركة أوركسترا أوبرا القاهرة وفرقة باليه أوبرا القاهرة مع كورال أوبرا القاهرة.

يُذكر أن عرض "أوبرا كارمن" بقيادة المايسترو نادر عباسي -المشرف الفني على الفرق الفنية بالأوبرا، والقائد الأساسي لدار الأوبرا المصرية- وإخراج حازم طايل، وأداء فرقة أوبرا القاهرة، ومديرها الفني الدكتورة داليا فاروق، وبمشاركة أوركسترا أوبرا القاهرة، وفرقة باليه أوبرا القاهرة، مع كورال أوبرا القاهرة، تصميم الديكور، محمد عبد الرازق، والإضاءة، ياسر شعلان، ومدرب الكورال، مينا حنا، تصميم الرقصات، أرمينيا كامل.

وتدور أحداث المسرحية في مدينة إشبيلية عام 1830 حول الفتاة الغجرية المتعالية كارمن التي تسعى لإيقاع الرجال فى حبها ، حيث تتودد إلى العريف خوسيه نافارو الذي عشقها، فتحول من شرطي بسيط مطيع إلى مجرم خارج على القانون بعد أن ضمته لمجموعة من المهربين تعمل معها ليقوده حبه الجارف إلى ساحة الإعدام .

يذكر أن فرقة أوبرا القاهرة تكونت رسميا عام 1964 وقدمت العديد من أشهر الأوبرات العالمية، ويضم الريبرتوار الخاص بها أكثر من 32 رواية أوبرالية شهيرة، كما شارك أعضاءها في عروض ضخمة على أكبر مسارح العالم ونجحت في تكوين قاعدة جماهيرية تهتم بالغناء الأوبرالي باعتباره أحد أرقى أشكال الفنون.