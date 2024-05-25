قبل افتتاحه غدًا.. أهم المعلومات عن المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية

ياسر رشاد - القاهرة - المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية.. تنطلق فعاليات المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية غدًا الأحد في دورته الحادية عشر وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء بالتعاون بين وزارة الثقافة.



وترصد"بوابة الخليج 365"، خلال التقرير التالي أهم المعلومات عن المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية:

تنطلق فعاليات المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية غدًا الاحد ويستمر حتى الأول من يونيو المقبل.

يأتي المهرجان الدولي هذا العام تحت شعار "حوار الطبول من أجل السلام".

يُقام المهرجان على مسرح السور الشمالي بجوار بوابة النصر، وساحة الهناجر بالأوبرا وبيت السناري وقصر الامير طاز.

تنطلق فعاليات المهرجان تحت رعاية الدكتورمصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بالتعاون بين وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة متمثلة فى قطاعاتها المختلفة مع مؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب ووزارة السياحة والآثارمتمثلة في هيئة التنشيط السياحى ،ومكتبات مصر العامة، وبنك القاهرة.

تفتح فعاليات هذا المهرجان في دورته الـ 11 مجانًا.

يشارك في مهرجان الطبول والفنون التراثية مشاركة متميزة من فرق السفارات المقيمة في مصر من مختلف ثقافات الشعوب وهي جنوب السودان وفلسطين واليابان وكولومبيا والصين والهند.

كما يشارك أكثر من 30 فرقة من فرق وزارة الثقافة والفرق المستقلة بأقاليم المختلفة، بالإضافة إلى إقامة معرض لفن العرائس والماريونيت بإشراف المخرج المسرحي محمد فوزي، يشارك فيه أكثر من 20 فنانا وفنانة.

يكرم المهرجان المؤرخ الفني أندريه شاستيل "فرنسا"، الشاعر والمفكر والأديب أباي قونانباييف "كازاخستان"، الفنانة بنت الميداح "موريتانيا"، محمد عمران، ونجلاء إبراهيم رأفت رائدة فن العرائس.