شكرا لقرائتكم خبر عن دانييل رادكليف: لا أريد الظهور فى سلسلة هارى بوتر الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم العالمى دانييل رادكليف أنه لا يريد الظهور في النسخة التليفزيونية الجديدة من سلسلة هاري بوتر، وذلك بعد أن تم تأكيد العمل على مسلسل جديد مستوحى من السلسلة الشهيرة، مع تقارير تفيد بأن كل كتاب من الكتب السبعة سيحصل على موسم خاص به.

ومع انتشار هذه الأخبار أكد رادكليف، الذي لعب دور الساحر في سلسلة الأفلام الثمانية من عام 2001 إلى عام 2011، أنه لا يعتقد أنه سينجح بالنسبة له فى الظهور فى الجزء الجديد.

وفي حديثه لأحد المواقع العالمية، صرح قائلا: "مثل بقية العالم، أنا متحمس جدًا للمشاهدة كواحد من الجمهور"، ولكن عندما سئل عما إذا كان سيفكر في القيام بدور شرفي أجاب: "لا، لا أعتقد ذلك. لا أعرف ما إذا كان من المفيد أن نشارك بأى شخصية فيه".